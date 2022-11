Vanuit Polen komt man zijn vrouw halen, maar bij aankomst wordt hij gewelddadig beroofd door ‘vrienden’

Margreet (77) kan door polio amper bewegen, maar geniet van elke dag: ‘Altijd lippenstif­tje op’

Margreet Jonkers (77) was nog geen jaar oud toen ze werd besmet met polio. Door het virus raakte ze verlamd aan armen en benen. Maar bij de pakken neer zitten is niets voor haar. Het leven is élke dag een feest voor deze moedige vrouw, die ervoor zorgt dat ze er elke dag op haar best uitziet. Mét op haar lippen altijd een rood lippenstiftje, haar stiekeme verslaving.

26 november