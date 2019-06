'VAR in voetbal had van mij niet zo gehoeven'

Waar komt de fascinatie vandaan voor de VAR, de videoscheidsrechter?

,,In de sportjournalistiek heb ik altijd een bijzondere belangstelling gehad voor technologie en innovaties. Toen de VAR vorig jaar zijn intrede deed, ben ik direct begonnen aantekeningen te maken in een schriftje.‘’



Met als doel een boek?

,,Niet eens zozeer, maar het werd al snel duidelijk dat het onderwerp tot veel beroering leidde. In voetbalpraatprogramma's gaat het ook vaak over de VAR. Heftige reacties soms.”



Is de VAR een aanwinst?

,,Voor mij had het niet gehoeven. Het voetbal wordt er zo steriel door. Neem het legendarische hand-van-God doelpunt van Maradonna tijdens het WK van 1986. Daar hebben we het nu nog steeds over, maar met de komst van de VAR zijn dit soort doelpunten verleden tijd.”



Ben je zelf ook scheidsrechter geweest?

,,Integendeel, ik was nooit een vriend van scheidsrechters. Zelf was ik een van de meest bestrafte spelers in het zaalvoetbal.‘’



Is die afkeer er nog steeds na een jaar lang de VAR te hebben gevolgd?

,,Ik heb tegenwoordig juist te doen met de scheidsrechters. Lekker een wedstrijdje fluiten is er niet meer bij. Je wordt direct op de vingers getikt als je iets niet hebt gezien en miljoenen mensen kijken mee.‘’



Hoe nu verder met de VAR?

,,Ik blijf aantekeningen in mijn schriftje maken en de ontwikkelingen volgen. Zondag bij het vrouwenvoetbal kreeg ik bij beslissingen van de videoscheidsrechter al de nodige app'jes met commentaar. Nog even en ik mag mij VAR-mannetje van de sportjournalistiek noemen.”