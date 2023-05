Varamitra maakte van verwaarloosde tuin een dierenparadijs: ‘Ik ben er slechts te gast’

Mijn Tuin Jan is dolgeluk­kig: ‘Met zo’n tuin hoef je eigenlijk nooit op vakantie’

Nu de zon weer af en toe voorzichtig gaat schijnen en we - indien mogelijk - de tuin weer in kunnen, keert op deze plek de vertrouwde rubriek Mijn Tuin weer terug. Deze week met Jan Overduin (76) die dolgelukkig is met zijn tuin op tuinvereniging Loolaan in Den Haag. ,,We eten zelfgekweekte groenten en kunnen hier zo lekker vertoeven dat we eigenlijk nooit op vakantie hoeven.”