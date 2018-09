Varen door Haagse grachten op zoek naar Van Gogh

Dat dachten de Vincent van Gogh Experience Den Haag en de Ooievaart althans. In een gloednieuw arrangement 'in het kielzog van Van Gogh' brengen zij op 23 september en 14 oktober liefhebbers door de stad, zoals langs de Plaats. Daar begon Van Gogh als 16-jarige een loopbaan als kunsthandelaar bij zijn oom. Er wordt langs talloze plekken gevaren waar Van Gogh over heeft geschreven of die hij tot onderwerp van zijn kunstwerken verkoos.



Na de boottocht worden de Van Gogh-fanaten naar het Jan van Goyenhuis gebracht waar een pop-up tentoonstelling is te zien over de schilder en zijn Haagse werk.



