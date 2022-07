‘Vaste gast’ Ton overlijdt op strandbed en ‘gewapende’ jongeren teisteren winkelcentrum

Top 10Vaste gast Ton overlijdt op strandbed Scheveningen, Quinten werd beestachtig mishandeld en ‘gewapende’ jongerengroepen teisteren winkelcentrum in Nootdorp. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

‘Vaste gast’ Ton overlijdt op strandbed Scheveningen: ‘Heftig om te zien, het gebeurde opeens’

Op een strandbedje op Scheveningen is maandagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. De politie houdt er rekening mee dat het overlijden te maken heeft met het warme weer. Volgens strandrestaurant De Waterreus, waar het lichaam is gevonden, gaat het om ‘hun vaste gast’ Ton.

Ruud en Ineke leggen ruim 6000 euro neer voor dé plek aan Vrijthof: André Rieu nergens zo goed als hier’

Van de soundcheck tot het spektakel dat eindigt na middernacht. Ruud en Ineke willen niets missen van twaalf concerten van vioolvirtuoos André Rieu en hadden daar een klein fortuin voor over. Drie weken lang genieten ze van het beste uitzicht op het Vrijthof dat een fan zich kan wensen. Wat maakt André Rieu zo geweldig volgens deze superfans?

Festivalprikker Levan V. (31) vijf maanden de cel in omdat hij vrouw met drugsnaald stak

Festivalprikker Levan V. moet vijf maanden de cel in omdat hij een vrouw met een injectienaald prikte waar crack en heroïne in zat. De 31-jarige Georgiër, die ten stelligste ontkent, werd in juni opgepakt op het festival Den Haag Outdoor en is de eerste die voor needle spiking veroordeeld wordt. De rechter legde een hogere straf op dan het OM eiste.

Jongeren trekken brandkranen open in Den Haag, pers bekogeld met stenen

Een groep jongeren heeft vanavond meerdere brandkranen opengetrokken en met stenen, eieren en aanstekers gegooid. Dit gebeurde onder meer op de Schimmelweg in de Haagse wijk Spoorwijk. Er zouden tienduizenden liters water over de weg stromen.

Rijbewijsloze man kruipt met 12 keer teveel alcohol achter stuur

Een man heeft het zondagnacht wel héél bont gemaakt in het centrum van Den Haag. Hij kroop achter het stuur van een busje terwijl hij twaalf keer zoveel had gedronken dan wettelijk is toegestaan. En dat terwijl hij niet eens rijbewijs heeft. Toen de man na zijn aanhouding het politiebureau mocht verlaten, liep hij ook nog eens plassend weg.

Drillrapper (14) kwam bijna om het leven na steken in rug en oor: drie tieners moeten cel in

De Haagse kinderrechter heeft drie verdachten in de leeftijd van 16 tot 18 jaar vierhonderd dagen jeugddetentie opgelegd voor hun betrokkenheid bij een steekpartij aan de Thijssestraat in Den Haag. Een 14-jarige jongen raakte bij de steekpartij op 6 mei vorig jaar zwaargewond.

Auto klemgereden na massale achtervolging in Den Haag

De politie heeft vanochtend met meer dan acht politieauto’s de achtervolging ingezet op een automobilist die een stopteken negeerde. Uiteindelijk kon de auto op het Randveen in Den Haag worden klemgereden. Drie personen zijn aangehouden, meldt de politie.

Man die met 130 over de vluchtstrook raasde wéér aangehouden

De wijkagent Schipluiden had het rijbewijs van een automobilist al ingenomen nadat die 80 kilometer te hard over de vluchtstrook raasde, maar toch werd de man gisteren opnieuw achter het stuur gepakt. Nu dus zonder rijbewijs, maar mét drugs op.

Na beestachtige mishandeling met kettingslot werd Quinten (24) voor dood achtergelaten

Quinten Steijger (24) was twee weken geleden net op weg naar de kroeg, toen hij op brute wijze werd mishandeld door vier jongens aan de Buitenwatersloot in Delft. Met een vuistslag tikte één van zijn belagers eerst twee voortanden uit zijn mond, waarna een ander hem met een kettingslot bewusteloos sloeg. Ze lieten hem voor dood achter. ,,Het ergste vind ik dat ze me hebben gefilmd.”

‘Gewapende’ jongerengroepen teisteren winkelcentrum

Mishandelingen, vechtpartijen, intimidatie, vernielingen, geluidsoverlast en afgelopen woensdag volgde een melding van een schietpartij. Het winkelcentrum Parade in Nootdorp wordt volgens de gemeente geteisterd door verschillende jongerengroepen die vermoedelijk in het bezit zijn van wapens. De burgemeester maakt liever vandaag dan morgen een einde aan de onrust: na een noodbevel geldt er nu een samenscholingsverbod.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: