Vastgoed? Het is eigenlijk nooit vast of goed

Vastgoed, ik snap die naam niet: het is eigenlijk nooit vast of goed. Vastgoed zou eigenlijk ‘zeker slecht’ moeten heten. De meeste vastgoedjongens hebben maar een doel: sneller met pensioen gaan dan u en ik. Daarvoor moet alles wijken. Dat daartoe historische gebouwen tegen de grond moeten, ach, het zij zo. Een handje helpen kan altijd. Zo brandde het monumentale Palais de Danse in Scheveningen op onverklaarbare wijze af, evenals het gebouw van Kunsten en Wetenschappen in de Haagse binnenstad. Beide waren in bezit van meneer Zwolsman. Een hotel uit 1882, volledig in Jugendstil-stijl, waar koningin Wilhelmina sliep als zij in Scheveningen was: wil je dat slopen? Bewi Vastgoed wel. De stenenschuiver wil op de plek van vier historische mondaine villa’s een knuistvol lelijke appartementen bouwen. Om de verkrotting te bespoedigen werden de ramen wijd open gezet. Een tactiek die Reinder Zwolsman geen windeieren legde en die blijkbaar nog steeds profitabel is. Geld is de enige drijfveer.



Een van de tegenstanders van het onzalige sloopplan is een bevlogen buurtbewoonster, Natasja Bruti. ,,Eigenlijk is het vandalisme om dit laatste stukje badcultuur te verwoesten’’, zegt ze. ,,Dit soort gebouwen zorgde ooit voor de roem van Scheveningen. Het is respectloos om ze te slopen, alleen voor de winst van de pandjespooiers.’’ Kan de politiek dan iets betekenen? Wethouder Revis baalt als een stekker maar kan enkel ‘het gesprek’ aangaan. Bovendien zijn de panden al te ver verrot, ze móeten wel worden gesloopt.



Hoewel, dat laatste valt te bezien. De Haagse Stadspartij heeft een motie ingediend waarin wordt gepleit voor onderzoek naar deze onsmakelijke toestand. De motie is aangenomen. Zou het niet mooi zijn als, in het jaar waarin we 200 jaar Scheveningen badplaats vieren, de historische villa’s kunnen worden behouden en gerenoveerd? Als het met het Kurhaus kon, moet het met een paar villa’s ook lukken.



