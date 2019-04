Vastgoedadviseur pleit voor snelle nieuwbouw en renovatie: 'Bedrijven mijden stad bij gebrek aan kantoren'

Een paar jaar geleden stonden nog te véél kantoren in Den Haag leeg (15 procent gedurende de crisis), nu dreigt een tekort. Volgens vastgoedadviseur CBRE zal de leegstand de komende tijd dalen van 8,3 procent nu tot 3 procent in 2022. ,,In een paar jaar tijd is de markt compleet omgeslagen", vertelt Roel Lamb van de Haagse vestiging van CBRE. ,,Lege kantoren zijn weer in gebruik genomen of getransformeerd tot hotels en woningen. En intussen zijn er geen kantoren bijgekomen. Dit heeft gezorgd voor een flinke afname van het aanbod. "