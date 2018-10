Vastgoedmagnaten in de clinch in de rechtbank

De Rijswijkse ondernemer Wim Zegwaard, rijk geworden met afvalverwerking en vastgoed en voorkomend in de Quote 500, was gisterochtend zelf niet aanwezig bij het kort geding bij de Haagse rechtbank. Zijn advocaat eiste dat het beslag opgeheven wordt dat op de meer dan driehonderd panden is gelegd. Dat beslag was daarop gelegd op verzoek van het Amsterdamse Solidiam Vorderingen, van Ronald Egger. Hij is eveneens actief in de vastgoedhandel.