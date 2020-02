Vastgoedman wil appartementen bouwen bij 'Israël-villa' op Plein 1813

,,De tranen springen je in de ogen'', zegt Ron Bakker over de treurige aanblik van de villa op Plein 1813. Verf bladdert af. De tuin lijkt een oerwoud, binnen rot het hout en er zijn gaten in deuren geslagen. ,,Met grof geschut zijn vandalen binnen tekeer gegaan'', zegt Bakker.



Het rijksmonument werd voor 4 miljoen euro door Israël gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf, met als doel er hun ambassade in te vestigen. Het bleek een miskoop. De renovatie en beveiliging tegen een raketaanval bleken zo schrikbarend duur dat Israël terugkrabbelde, van de verbouwing afzag en de villa weer in de verkoop deed. Tot een deal is het nog niet gekomen, maar vastgoedman Ron Bakker wil het kopen. ,, Investeerders heb ik al."