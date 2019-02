Vaten met chemisch afval gevonden in de Binckhorst

D66 wil einde maken aan wildparke­ren met ‘valetpar­king voor fietsers’

Frisse fietscoaches met een chique look en gastvrije uitstraling moeten, als het aan D66 ligt, Haagse fietsers de weg wijzen naar de biesieklettes in het Hofkwartier. Via een soort valetparking wil de partij een eind maken aan wildparkeren.