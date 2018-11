VCL is klaar voor de toekomst

Maandag 10 december moet het gebeuren: dan verkassen de 780 leerlingen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum van hun tijdelijke locaties naar de nieuwbouw in het vertrouwde Van Stolkpark. Een dag later al zijn de eerste lessen.



Aan getreuzel heeft het VCL al tijdens het hele bouwproces een broertje dood gehad. In 2012 begonnen de eerste gesprekken met de gemeente Den Haag, in 2014-2015 is het pakket van eisen geformuleerd, een jaar later kon de aanbesteding beginnen en nu al is het project nagenoeg voltooid. Gisteren gaven rector Mathieu Arnouts en bouwbegeleider Line Kröse van adviesbureau HEVO een eerste rondleiding door het gebouw.



,,Bij de aanbesteding hebben we enige haast gemaakt'', zegt Line Kröse. ,,We zaten net op het dieptepunt van de bouwcrisis, dus konden voor een relatief lage prijs instappen. Als we toen langer hadden gewacht, dan zou het gebouw een stuk duurder zijn uitgevallen dan de 10,3 miljoen euro, die het nu inclusief btw heeft gekost.''

Volledig scherm Enthousiasme in de aula, een multifunctionele ruimte die ook als theater kan dienen. © Frank Jansen

,,We hebben ook geluk gehad met onze buren'', vult Mathieu Arnouts aan. ,,Dit is een dure wijk met mondige bewoners. Er hoeft maar één iemand op de rem te gaan staan en je hebt zo een jaar vertraging. Er is goed overlegd met de buurt, we hebben nul bezwaren gekregen.‘’



Bij de nieuwbouw heeft de architect duidelijk gelet op de parkachtige omgeving. Op het terrein tussen de Van Stolkweg en Parkweg bevindt zich een hoogteverschil van drie meter. Door de school in het duin te bouwen en de nieuwbouw met een loopbrug te verbinden met de bestaande monumentale villa is het hoogteverschil geïntegreerd. De twee gymzalen bijvoorbeeld bevinden zich vanaf de Parkweg gezien 'ondergronds'.

Volledig scherm © Frank Jansen