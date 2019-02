Vechtgala’s trekken na ban Den Haag uit

Jeugd

Organisator Hans Massing wil niet wachten op het moment dat hij met zijn gala’s weer in de stad terecht kan. Hij heeft voor de jeugd van zijn gym Total Training Center al een toernooi op eigen locatie kunnen houden en stapt nu voor zijn volgende gala de grens met Westland over, naar Monster. In sporthal de Wielepet is op 20 april Global Fights Holland. ,,In Westland werd heel positief gereageerd. Door de sporthalbeheerder en ook door het gemeentebestuur van Westland. Ik heb alles aangeleverd, wie ik ben en wat ik wil doen. Er komt nog een vervolgafspraak om de puntjes op de i te zetten. We werken daar ook met Westlandse gyms.”



Ook met een andere gemeente is Massing in gesprek, om later dit jaar een tweede evenement te organiseren. Welke gemeente dat is wil hij nog niet zeggen. Maar het liefst zou hij zijn gala’s ‘gewoon’ in Den Haag organiseren. ,,Dat blijft toch je stad hè.”



Hij verwacht dat het in de toekomst wel weer mogelijk wordt om in de hofstad de vechtsportevenementen in bijvoorbeeld een gemeentelijke sporthal op te zetten. ,,Omdat Den Haag toch een topsportgemeente is. Maar ik weet niet wanneer dat zal zijn, dus ga ik nu naar de randgemeenten. Dit jaar komt er in elk geval niets meer in Den Haag.”



