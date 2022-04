Vechtpartij bij woning in Leidschendam, gewonde onder politiebegeleiding naar ziekenhuis vervoerd

Bij een vechtpartij aan de Prinses Annalaan in Leidschendam is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Volgens omstanders zou er ook een vuurwapen bij de ruzie betrokken zijn. De politie doet onderzoek in de omgeving van het incident.

De politie kreeg omstreeks 20.00 uur een melding van een mogelijke vechtpartij in of rond de woning. Meerdere eenheden van de politie gingen ter plaatse. Door de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen waren agenten op de locatie in zware kogelwerende vesten aanwezig.

Bij de vechtpartij is één persoon gewond geraakt. Deze is met een ambulance - onder politiebegeleiding - naar het ziekenhuis gebracht. De politie is later die avond nog op zoek gegaan naar een tweede persoon die mogelijk betrokken is geweest bij de vechtpartij.

Vuurwapen

Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog niet bekend is of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van een vuurwapen en wat de aard van de verwondingen van het slachtoffer is.

Na het incident is de omgeving afgezet voor verder onderzoek. Dat werd onder meer gedaan in een geparkeerde auto in de buurt van de woning. Volgens calamiteitensite Regio15 lijkt de vechtpartij zich ook deels op straat te hebben afgespeeld.

