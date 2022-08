‘Vechtpartij’ in Carpadosestraat: twee aanhoudingen en één gewonde

Van wieg tot graf Anneke was een ijzerster­ke moeder én de spil van de familie: alles gedijde onder haar leiding

Ze was de spil van een familie én van een metaalbedrijf in de oude smederij aan de Delftsestraatweg. Alles gedijde onder haar leiding. Ze laste en smeedde niet zelf, maar geen sierhek ging de poort uit zonder dat Anneke haar goedkeuring gegeven had. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Anneke Bitter-Voorham (6 februari 1959 – 1 juli 2022).

25 augustus