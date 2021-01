Vechtpartij in Jan van Riebeekstraat: ‘Man knock-out geslagen met pijp’

Interview Het is stil in het huis van Marcel Verreck nu zijn lieve 13-jarige zoon Daantje in het Westerhonk woont

30 januari De 13-jarige zoon van schrijver, cabaretier en presentator Marcel Verreck woont sinds twee maanden niet meer thuis. Daantje is dubbel gehandicapt, de liefste jongen ter wereld die altijd vrolijk is. De adem van mijn zoon heet het boek waarin Marcel in 128 verhalen van 150 woorden vol liefde, ontroering en humor schrijft over de bijzondere band met zijn zoon.