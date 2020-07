Vechtpartij loopt uit de hand: gewonde na steekpartij op de Laan van Reagan en Gorbatsjov

De politie heeft het gebied afgezet. Agenten doorzoeken alle vuilnisbakken. De steekpartij gebeurde ter hoogte van het Internationale Homomonument. In het afgezette gebied liggen een aantal spullen, waaronder kledingstukken. Een woordvoerder van de politie meldt dat het in eerste instantie om een vechtpartij ging en dat de drie verdachten al snel na de steekpartij in de buurt aangehouden werden.



Voor het incident werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd even later gecanceld.