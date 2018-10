Vechtsportgala's liggen gemeente rauw op maag

Organisator Hans Massing is woest. Hij was maanden bezig met de voorbereiding van het evenement en kreeg anderhalve week van tevoren te horen dat het niet door kon gaan. ,,Er is bij ons nooit iets aan de hand. Het vorige gala is vlekkeloos verlopen.”



Massing denkt dat zijn evenementen nu worden tegengehouden omdat onbekenden over andere gala's meldingen van strafbare feiten deden. ,,Ik ben onderzocht voor de wet Bibob en de VOG en nu mag het dus vanwege onrust niet.”



Wie de meldingen precies doet, weet hij niet. Wel houdt hij er rekening mee dat ze vanuit concurrentieoogpunt zijn ingegeven. Zelf is Massing dit jaar begonnen met het organiseren van dergelijke gala's. ,,Twee andere organisatoren zijn ook onlangs begonnen. Ik denk dat niet iedereen daarvan gediend is. Maak gewoon openbaar wie die meldingen doet.”



De reden van annulering van zijn toernooi is hem niet verder verklaard. Of het aan de deelnemende vechters of sportscholen lag? Dat lijkt hem sterk. ,,We worden ook benaderd door gyms die willen komen, maar die misschien niet het juiste publiek achter zich hebben, of motorbendes. Die weigeren we. Dat is het in mijn geval zeker niet."