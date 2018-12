'Vechtsportgala's moeten blijven'

Het college verbood kort na elkaar drie van zulke gala's en besloot er geen gemeentelijke sporthallen meer voor beschikbaar te stellen, vanwege 'onrust in de vechtsportwereld'. Toernooien houden bij sportverenigingen mag nog wel. Zo is er morgen eentje bij Boksschool Houwaart. Hier doen internationale boksers aan mee.



Na hockey en voetbal worden vechtsporten in Den Haag het meest beoefend. Om die reden vindt Balah dat de grote gala's moeten blijven. ,,En niet alleen in sportschooltjes.‘’



Hans Massing, een organisator die de BIBOB-procedure met succes doorstond, hoopt dat de oproep van Balah resulteert in een gesprek met de gemeente. Hij moest begin november op het laatst een gala afgelasten.



,,Wij controleren de boksers en de gyms waar ze trainen. Als die goed zijn, tekenen we contracten. Stel nu dat er eentje bij zit die bijvoorbeeld een foute achterban heeft, dan zou ik dat willen weten. Dan kan ik er wat aan doen. Nu gaat het in zijn geheel niet door en horen we niet niet precies waarom.‘’



