Veehouder (64) moet cel in na nieuwe wanpraktijken: varken in stal at aan kadaver van jonge geit

Memphis Depay koopt ‘bescheiden optrekje’ in Haagse portiek­flat: ‘Prima buurtje’

Hij woont in Barcelona ongetwijfeld in een riante villa, bezit een luxe penthouse in de Montevideo-toren in Rotterdam én heeft nu ook een - bescheiden - optrekje gekocht in Den Haag: een woning in een jaren 30-portiekflat. Niet om zelf in te gaan wonen, hij verhuurt het. Topvoetballer Memphis Depay breidt zijn onroerend goed blijkbaar uit. ,,De Okkernootstraat ligt in een prima buurtje.”

10 mei