Veel animo voor tochtige schuur van twee ton: ‘Het is hoe de woningmarkt is op dit moment’

Het duurde maar een dag voordat er genoeg belangstellenden werden gevonden voor de binnenplaats via Funda. De advertentie maakte de tongen los over de overspannen markt. De binnenplaats bestaat namelijk uit niet veel meer dan een lap tegels, betonnen muurtjes en een overkapping van wat golfplaten, waarvan de helft er nog recht op hangt. Het is dus voornamelijk de 72 vierkante meter grond die de koper voor de twee ton krijgt.

Volgens de makelaar zijn het toch niet particuliere klusfanaten, maar vooral ontwikkelaars die zich gretig als gegadigde melden. ,,Als particulieren bellen, zeggen we ook dat er heel veel werk in zit en expertise nodig is.” Een architectenschets is al gemaakt voor een appartement. In de tekening heeft de architect een plattegrond gemaakt met twee slaapkamers, een woonkamer met open keuken en een badkamer. ,,Er is totale vrijheid met de grond mogelijk om een droomhuis in te richten. Maar het is bijvoorbeeld ook zeer geschikt voor een tandartsenpraktijk.”