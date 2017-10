Veel auto's illegaal op P+R-terrein

Negatieve uitschieter is de Parkeer + Reis bij station Voorburg. Liefst 73 procent van de 144 parkeerplekken wordt daar oneigenlijk gebruikt. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn circa vijftig P+R-terreinen met alles bij elkaar tegen de 12.000 parkeerplekken. Uit onderzoek blijkt dat de bezettingsgraad van die P+R's tijdens een werkdag gemiddeld ongeveer 70 procent is. Maar er zijn ook extreem drukke P+R's bij. Die in Den Haag Mariahoeve bijvoorbeeld heeft een bezettingsgraad van 99 procent en de P+R in Pijnacker-Zuid bergt zelfs iets meer auto's dan er officiële parkeervakken zijn (105 procent).

Volgens de onderzoekers hoort gemiddeld 15 procent van de auto's op een Parkeer + Reis daar helemaal niet te staan. Bij zeventien P+R's staat meer dan een kwart er illegaal. Automobilisten stallen hier hun auto en lopen vervolgens naar hun werk of gaan in de buurt andere verplichtingen aan.



Bij de meeste Parkeer + Reis-voorzieningen doen deze valsparkeerders dat (bijna) gratis. Bij enkele locaties is het parkeren gratis voor ov-gebruikers; de rest moet een commercieel tarief betalen.



Dit wordt gecontroleerd omdat gebruikers bij het oprijden van het terrein een kaartje trekken en bij vertrek met hun ov-chipkaart uitchecken bij de P+R. Zo kan worden aangetoond dat er is gereisd met het openbaar vervoer. De MRDH is een voorstander van dit systeem.



Bij een handjevol P+R's in het MRDH-gebied moeten álle gebruikers betalen. Dat is bij drie plekken pal naast treinstations in Den Haag, Rotterdam en Schiedam. Voor bescheiden tarieven van vier tot zeven euro per dag. Voor de Haagse P+R Hoornwijck geldt een combitarief: een parkeertarief van vijf euro per dag inclusief HTM-dagkaart voor één persoon.