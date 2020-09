Veel besmettingen in Haagse horecagelegenheden, Van Zanen waarschuwt

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus blijft oplopen in de regio Haaglanden. Een opvallend deel van deze besmettingen vindt plaats in horecagelegenheden. Daarom zijn er de afgelopen week meerdere zaken gesloten.

Om hoeveel zaken het precies gaat, kan de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen niet zeggen. ,,Het aantal sluitingen fluctueert. Deze zaken hebben zelf besloten de deuren dicht te gooien.'' Dat kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een belletje van de GGD, die tijdens het contactonderzoek van een besmet persoon zag dat die persoon in de horecazaak was geweest.

Horeca-ondernemingen moeten er zelf voor zorgen dat hun klanten en bezoekers de nodige afstand houden en kunnen houden, benadrukt de woordvoerder. ,,Wij zitten er bovenop en blijven controleren, maar alle horecaondernemingen zijn zelf verantwoordelijk.''

Coronahaard

Ook als klanten of ondernemers de coronaregels doelbewust negeren, kan de locatie worden gesloten. Dat kan bovendien gebeuren wanneer een horecagelegenheid een coronahaard blijkt te zijn. Burgemeester Van Zanen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, waarschuwt: ,,In sommige restaurants en cafés zitten mensen weer dichter bij elkaar dan voorheen. Mensen hebben de behoefte om samen te komen. Dat is begrijpelijk en dat kan ook, maar alleen volgens de regels. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen extra maatregelen nodig zijn.”

Van Zanen vervolgt: ,,Hoewel het coronavirus aan de oppervlakte minder zichtbaar is, is het nog altijd actief. Met de herfst op komst, gaan mensen vaker binnen zitten in plaats van op een terras. Ook binnen blijft het van cruciaal belang anderhalve meter afstand te houden.”

In de regio Haaglanden kunnen mensen zich laten testen bij HMC Bronovo, in het centrum van Den Haag, Nootdorp, Leidschendam en Naaldwijk. In september opent GGD Haaglanden ook in Zoetermeer en Delft een testlocatie.

