Veel bijval voor agent die ouders van verdronken meisje (3) verdedigde

Via de facebookpagina van politie-eenheid Den Haag reageerden velen op het statement van de hulpofficier van Justitie. ,,Helemaal met u eens, het zal je overkomen: je kind kwijt raken. Mijn gedachten zijn bij dat gezin en de politiemensen'', reageert iemand. Een ander: 'Kan er zo boos om worden; lijkt wel of de wereld gevoelloos is geworden.' Een vrouw deelt haar motto: 'Oordeel niet over een ander zonder 1 dag in zijn schoenen gestaan te hebben is mijn motto.'



Dubbeldam zelf geeft toe dat hij nog twijfelde voordat hij de tweet plaatste. ,,Maar blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt, want ik kreeg eigenlijk alleen maar positieve reacties.''