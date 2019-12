Veel brandjes en vier aanhoudingen maar Duindorp blijft voor eerste nacht 'rustig’

Toen gisteren bekend werd dat ook in Scheveningen het vreugdevuur gedoofd blijft, werd dan ook voor het ergste gevreesd. Zeker toen op sociale media ADO-supporters van zich lieten horen en opriepen richting de wijken te komen. Een grote politiemacht die aan de rand van Duindorp checkpoints inrichtte om te controleren wie binnenkwam, lijkt dat te hebben voorkomen.



Maar hoewel het rustiger bleef dan eerdere avonden had de Haagse brandweer genoeg te doen. In de hele stad werden veertien buitenbranden gemeld, waarvan negen in ondergrondse containers. Niet één daarvan bevond zich in Duindorp. Ook werd in de omgeving van het Tesselseplein, eerdere avonden het epicentrum van de onrust, af en toe vuurwerk afgestoken. Rond elf uur 's avonds maakte de politie bekend vier mensen te hebben aangehouden voor het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening. Later vandaag komen zij met meer informatie over deze aanhoudingen.