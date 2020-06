Veel coronapatiënten lopen speciale fysiotherapie mis: ‘Artsen verwijzen te weinig’

video Verdachte van schietpar­tij waarbij Rijswijker (26) omkwam uitgele­verd door Spanje

16:31 De Spaanse autoriteiten hebben de vijfde verdachte van de dodelijke schietpartij eind vorig jaar in Schiedam, uitgeleverd. Het gaat om een 23-jarige vrouw die de Spaanse nationaliteit heeft en al in februari in haar thuisland was aangehouden.