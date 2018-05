Veel deining op de borden

Eigenares­se Foots naar rechter om boete: 'Ik word totaal doodgezwe­gen'

18:26 De strijd rondom de geluidsoverlast bij eetcafé Foots in de Reinkenstraat in Den Haag is nog niet voorbij. Eigenaresse Soesila Sewratan gaat deze maand nog naar de rechtbank vanwege de twee boetes van 3.000 euro die de gemeente haar oplegde.