'Veel dodelijke ongelukken zijn met simpel systeem te voorkomen'

Na de dood van haar zoon Fred in 2012 slaat Elly Winkel uit Den Haag elke morgen de krant open. Met een bloedvaart van 107 kilometer per uur werd hij ter dood veroordeeld. De 43-jarige Hagenaar stak de Weimarstraat lopend over en kan de auto die hem ramde amper hebben zien aankomen.



Elke dag speurt Winkel sindsdien naar berichten over verkeersslachtoffers. Zo las ze ook over de dood van de 14-jarige Diego, die maandagochtend op de Loosduinsekade onder een vrachtwagen terechtkwam. ,,Ik ben er op de een of andere manier op gespitst. Elke keer weer is het eerste dat door me heen schiet dat ik weet hoe laat het is voor de familie.''