Veel drukte op de wegen door Sinterklaas en regen

eeuwig den haag In Laak lachen ze het hardst

4 december In meerdere Haagse wijken zijn 'verhalentafels' gehouden om herinneringen van (oud)-bewoners te verzamelen. In Laakkwartier werd het hardst gelachen om alle anekdotes. Over ontsnapte koeien, een Harley in een huiskamer en een kerk in de fik. ,,Jammer dat er niet meer van die grote branden waren'', aldus een deelnemer.