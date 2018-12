Veel drukte op vroege pakjesavondspits in Haagse regio

Invallen in Den Haag en Zoetermeer bij actie tegen maffiaclan ‘Ndrangheta

12:37 In Nederland zijn vijf verdachten opgepakt tijdens een grote actie tegen de Italiaanse ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië. Op acht plekken zijn invallen geweest, waaronder in Den Haag en Zoeteremeer, met name in horecagelegenheden, zoals pizzeria’s en hotels.