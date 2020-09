Veel gemor over nieuwe coronamaatregelen in regio Haaglanden: ‘Gaat het virus niet verslaan’

Het is nog steeds een dringend advies en geen regel, maar ‘we zeggen dit niet voor niets’, zei Van Zanen maandagavond in een korte toelichting op de persconferentie van het kabinet over de nieuwe coronamaatregelen. ,,Ik weet dat er in de wetenschap discussie is over het nut, maar op dit moment moeten we alles inzetten wat helpt. En het effect van mondkapjes is voor een deel ook psychologisch: het maakt zichtbaar wat er aan de hand is.”