Veel Haagse baby's in één-oudergezin

3467 van de kinderen werden geboren in een gezin, waarvan de moeder is getrouwd. Dat aantal daalt: in 2010 werden nog 3714 baby's geboren in een gezin met een gehuwde moeder.



Het gemiddelde kindertal per vrouw ligt in Den Haag op precies het gemiddelde van Nederland, namelijk 1,62.



Dat aantal daalt trouwens eveneens: in 2010 lag het gemiddelde babyaantal nog op 1,75.