Veel huiseigenaren proppen arbeidsmigranten in kamertjes

Het is bukken om de beschimmelde doucheruimte in de nok van de woning binnen te komen. Géén ventilatie, géén plek om de kleren droog kwijt te kunnen. De bewoner van de kamer een verdieping lager had iets meer geluk. In het kamertje van zo'n 2,5 bij 3,5 meter was behalve ruimte voor een bed, een keukenblok en een elektrisch kooktoestel ook nog plek voor een eigen douche. De meeste pech hadden misschien wel de twee mensen die in het doorgezakte tweepersoonsbed moesten slapen. Zij hadden slechts klein loopje naast het bed.



Wie denkt dat deze wantoestanden voor het laatst in de jaren 90 voorkwamen heeft het mis. Deze woning staat gewoon in Laak. De inspecteurs van de Haagse Pandbrigade ontdekten het onderkomen drie weken geleden.