Veel informatie over het leven van toen in ‘De tuin van de bovenmeester’

Over welke opgraving gaat deze publicatie precies?

,,Over een opgraving in 1996 bij een oud schoolgebouw op de hoek van de Herenstraat en de Rozenboomlaan in Voorburg. Het boekje heet dan ook De tuin van de bovenmeester.’’

Hebben jullie daar bijzondere vondsten gedaan?

,,Het zijn geen vondsten die in een museum thuishoren, maar ze zeggen wel veel over de manier van leven destijds. We vonden veel dierenbotten, dus er stond waarschijnlijk ooit een beenhouwerij. Ook vonden we een waterput en een mooi groen inktpotje, dat waarschijnlijk bij de school hoorde.’’

En opgravingen elders?

,,Nou, een jaar of vier geleden deden we mooie vondsten bij de Frekeweg in Leidschendam. Daar vonden we een oude pot die we lieten restaureren.’’

Waarom is de opgraving bij de school zo interessant?

,,Omdat in Voorburg Forum Hadriani zit. Dat is een oude Romeinse stad die verbonden is met de Gracht van Corbulo. Dat was een belangrijke gracht waarover de Romeinen handel dreven. Hij loopt van Leiden naar Leidschendam, maar verdwijnt daar in een duinrug en we weten niet hoe hij verder loopt. Het is een van de vele mysteriën in de archeologische wereld.’’

Hoe komt het dat er zoveel mysteriën zijn?

,,Rondom Forum Hadriani, in West-Voorburg, zijn nog heel veel gebieden niet opgegraven. Bebouwing is de oorzaak. Maar we hebben ook niet zo’n haast in de archeologische wereld. Er worden veel nieuwe technieken ontwikkeld om beter onder de grond te kunnen kijken, dus is het mogelijk verstandiger te wachten met opgraven.’’