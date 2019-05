Veel jongeren herdenken Stijkelgroep tijdens Dodenherdenking

Na de twee minuten stilte werden kransen gelegd bij de gedenkmuur. Nabestaanden van de leden van de verzetsgroep plaatsten bloemen bij de afzonderlijke kruisen, laatste rustplaatsen van hun vader, grootvader of oom. Voor sommige familieleden was dit een aangrijpende gebeurtenis.



In een lange stoet trokken de bezoekers naar de graven van geallieerde vliegeniers, aan de andere kant van het kerkhof. Ook daar was het stil ter nagedachtenis aan de militairen die vielen tijdens de oorlogsjaren.



Op de begraafplaats ligt onder meer de vliegtuigbemanning van een Lancaster die neerstortte. Na de stilte werd eerst God save the queen en daarna het Wilhelmus gespeeld. Een filmploeg legde de herdenkingen vast voor een productie rondom de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.