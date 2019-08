Veel medeleerlingen kennen Aine (17) wel van stem, maar niet van gezicht: Ik eindig altijd met ‘woehoe’

Je naam is Aine. Hoe spreek ik dat uit?

,,Aine is een Keltische naam en je spreekt het uit als één. Aine is de godin van de liefde. Mijn moeder zag de naam in een boekje staan en wist meteen dat ze mij zo wilde gaan noemen. Ik zat toen pas twee weken in haar buik. Aine past bij mij. Ik ben me er één. Toen ik vijf was, wilde ik geen vlees en soms ook geen vis meer eten. Ik drink zeker drie tot vier koppen zwarte koffie per dag.”