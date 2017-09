Veel meer files in ’t vat op N44

Op de toch al zwaar belaste N44 (Rijksstraatweg) bij Wassenaar worden vanaf morgen nog langere files verwacht. Vandaag wordt een begin gemaakt met de aanleg van de verbindingsweg tussen de A44 (verlengde van de N44) en de A4. En dat geeft hoe dan ook overlast. Een extra zorg van met name ondernemers in Wassenaar en Voorschoten is dat de zand- en grondtransporten die nodig zijn voor de aanleg van deze zogenoemde Rijnlandroute ook over de A44 gaan.



In de plannen is steeds aangegeven dat die transporten zoveel mogelijk over water zullen gaan. Maar volgens Ondernemend Wassenaar en Ondernemersvereniging Voorschoten dreigt veel werkverkeer wel degelijk van de A44 gebruik te gaan maken. ,,En daardoor zal het verkeer op deze weg nog vaker en langer vast komen te staan dan nu al het geval is'', zegt Bert Westra namens de twee ondernemersverenigingen.

Alternatieven

De verenigingen roepen ondernemers op om volgende week bij elkaar te komen en zelf met alternatieven te komen voor de bouwer van de Rijnlandroute, de aannemerscombinatie Comol5.



De nieuwe verbinding valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Die voerde jarenlang overleg met aan het traject liggende gemeenten. Dat dit overleg niet altijd goed is verlopen is al gebleken in Leidschendam-Voorburg. Daar is een groot deel van het groen in recreatiegebied Vlietland gekapt om een gasleiding te verleggen. Dat was nodig voor de aanleg van de route.

Kaalslag