Veel meer miljoenenwoningen, wat zegt dat over Den Haag?

Staking: Studenten van Koninklijk Conservato­ri­um zijn ‘wanbeleid’ zat en weigeren nog lessen te volgen

Studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag roepen medestudenten via sociale media op om te gaan staken. ‘Wegens gebrek aan organisatie in de afgelopen en huidige jaren roepen we elke student op om vanaf 6 mei tot het einde van het examenseizoen geen les te volgen behalve het hoofdvak’.

5 mei