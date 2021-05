Veel mensen woonden onder beroerde omstandigheden bij elkaar in Wouwermanstraat

Brandweercommandant Esther Lieben is geschrokken - ‘echt heel erg’ - van de omstandigheden waarin de brandweer bewoners in de Wouwermanstraat aantrof nadat in de nacht van woensdag op donderdag een brand uitbrak die in een mum van tijd een half woonblok in lichterlaaie zette. ,,Dit soort incidenten brengt soms ook deze situaties aan het licht. Normaal zit de voor- en achterdeur dicht en kom je niet zo maar bij iemand binnen. Hoe mensen hier moesten leven is in- en intriest.”

Wat zij zegt bevestigde wat eerder op de dag langzamerhand steeds duidelijker werd. In meerdere appartementjes in de straat zouden zeker 6 tot 8 Bulgaren wonen. Een van de bewoners, Sevda Celik (38), vertelde dat er onder haar tien woonden.

Burgemeester Jan van Zanen is het met zijn brandweercommandant eens. ,,Er is reden om hier je zorg over te hebben.” En later in een officiële verklaring: ,,Ben geschrokken van de sociale omstandigheden.” En, voegt hij er in deze verklaring aan toe: ,,Tegen deze mensen wil ik zeggen: we zijn er voor jullie. We helpen jullie en we staan jullie bij.”

Quote Ze moesten kruip-door-sluip-door met een keukentrap­je ergens door heen. Het zijn echte tovenaars Lieben

De bouwkundige staat van de woningen stelt hem ook niet gerust. ,,Hoe kan het anders zo snel branden?” Over de brandweerlieden die de brand moesten blussen zegt hij dat hij diep respect voor ze heeft. ,,Ze moesten kruip-door-sluip-door met een keukentrapje ergens door heen. Het zijn echte tovenaars.”

Volgens hem zit inmiddels de Pandbrigade, de gemeentelijke dienst die misstanden in woningen opspoort, er bovenop. Zij gaan vooralsnog het gemeentelijke onderzoek uitvoeren. Dat gaat zowel over of er overbewoning vastgesteld kan worden, als over de bouwkundige staat van de huizen.

‘Dieptriest’

Vanuit het stadsbestuur reageert ook wethouder Wonen Martijn Balster (PvdA). ,,De manier waarop en omstandigheden waaronder sommige mensen worden gehuisvest in onze stad is dieptriest.” Volgens hem onderstreept dit het belang van ‘meer handhaving en harde eisen goed verhuurderschap’.

Raadsleden van zijn partij hebben inmiddels in de gemeenteraad een spoeddebat aangevraagd.

Overbewoning

De bewoners uit de straat, een deel totaal berooid, met enkel nog een telefoon op zak, zijn opgevangen in een hotel in de stad. Donderdagmiddag waren dit er 43. Zij hebben geen onderdak bij familie kunnen vinden. Volgens de burgemeester ‘is de verwachting’ dat dit aantal nog zal oplopen. ,,Sommigen zijn nog naar hun werk gegaan, anderen waren misschien op dat moment aan het werk.”

Ook de politie en de brandweer doen onderzoek naar de brand. Brandweercommandant Lieben zegt tevreden te zijn over de wijze waarop de brand is geblust. Met nieuwe technische technieken is voorkomen dat de brand nog verder doorsloeg. Ook de wateraanvoer, die in een binnenstad altijd op moeilijkheden stuit, is gelukt. ,,Als je kijkt waar we voor hebben gestaan, de aantallen, de kwaliteit van de woningen, dan mag je wel zeggen dat in dit opzicht de brand nog beperkt is gebleven. En”, voegt ze eraan toe: ,,gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.”

