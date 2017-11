Veel minder fietsen gestolen in Den Haag

In Den Haag zijn in het afgelopen driekwart jaar veel minder fietsen gestolen dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit cijfers van hoeveiligismijnwijk.nl .

In 2015 werd er in totaal aangifte gedaan voor 5406 gestolen fietsen. De teller voor dit jaar staat tot en met september op 3179 aangiftes. In september 2015 waren dat er al 4092. Daar zit een verschil tussen van 913 aangiftes, een flinke daling.

Volledig scherm Minder fietsdiefstallen in Den Haag van januari tot september 2017. © Hoeveiligismijnwijk.nl

Vooral in het centrum, Escamp, Haagse Hout en Segbroek worden al jaren veel fietsen ontvreemd. Dit jaar zie je op veel van deze plekken een afname in aangiften. In het centrum zijn er tot september dit jaar 303 fietsen minder gestolen ten opzichte van 2016. Bij Segbroek is het aantal diefstallen bijna gehalveerd ten opzichte van 2015 en ook in Loosduinen worden er aanzienlijk minder aangiftes gedaan. In Haagse Hout, Laak, Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg blijven het aantal diefstallen redelijk gelijk.

Donkere maanden

In de maanden oktober, november en december slaan de dieven extra vaak toe. Vorig jaar werden er in deze donkere maanden in totaal ruim 1.200 fietsen gestolen.