Veel onbekend leed door luchtoorlog boven Den Haag

In het voorwoord noemt burgemeester Krikke het 'opvallend' dat de gemeente zich in de jaren dertig niet beperkte tot voorlichting aan burgers en het aanleggen van schuilplaatsen. 'Bij het lezen bekruipt je een benauwend gevoel, het gevaar uit de lucht kon in die jaren op elk moment toeslaan', aldus Krikke. Die angst en het leed onder de bevolking staan centraal in het boek. Het is de eerste keer dat alle gevolgen van de luchtoorlog boven Den Haag in kaart zijn gebracht. Van de jaren voor de inval tot de wederopbouw van de zwaar gehavende stad na de oorlog.



,,Het is ook het verhaal van de burgers. Hoe beleefden zij de oorlog? Zij waren erg bang, vooral voor gifgas'', vertelt een van de auteurs Corien Glaudemans van het Haags Gemeentearchief. Ze verrichtte met Henk Ambachtsheer van Monumentenzorg jarenlang onderzoek in tal van archieven, zoals van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), gemeentepolitie, dagboeken en kranten. ,,Deze geschiedenis is ondergesneeuwd door het bombardement op het Bezuidenhout en de aanleg van de Atlantikwall. Er is nog veel meer gebeurd in Den Haag'', aldus Glaudemans.



Toen de oorlogsdreiging in de jaren dertig met de maand toenam, trof de gemeente Den Haag de eerste maatregelen om zich voor te bereiden op mogelijke aanvallen. De films en foto's van bombardementen op Spaanse steden als Guernica waren schrikbeelden. Al in 1935 werd een Haagse afdeling van de Nederlandsche Vereniging voor Luchtbescherming (HVL) opgericht, in 1938 gevolgd door een eigen Luchtbeschermingsdienst LBD. ,,Dat was geen Dad's Army (van de tv-serie Daar komen de schutters), het was professioneel'', stelt Glaudemans. De dienst stelde plannen op voor de bouw van schuilkelders, het aanleggen van voorraden voedsel, en het uitreiken gasmaskers.