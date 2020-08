‘Veel onrust voorkomen door snel te melden dat coronadoden in zelfde verzorgingshuis woonden’

De grote uitschieter van zes coronadoden in één week in de kleine gemeente Leidschendam-Voorburg is helemaal toe te schrijven aan een uitbraak van het virus in een woonzorgcentrum. De uitbraak begon twee weken geleden en is inmiddels onder controle.