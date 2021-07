Veel onzekerheid voor slachtoffers brand Wouwermanstraat, maar wel ander huis

Het complete woonblok aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk ging in de nacht van 20 mei in vlammen op. In totaal moesten er 115 personen worden geëvacueerd en opgevangen worden in bussen van HTM, het nabijgelegen Talentenhuis en in het Novotel.

Twintig huishoudens kwamen op straat te staan. Dertien van hen hebben nu een huis aangeboden gekregen in de sociale huursector via woningcorporaties. Drie huishoudens hebben zelf een woning gevonden. De overige vier huishoudens hebben onderdak gevonden bij familie. Ook zij hebben via de gemeente een huurwoning aangeboden gekregen. De meeste woningen die door corporaties aangeboden zijn, zijn door toekomstig bewoners bezocht, geaccepteerd en de sleutel is overgedragen.

Welke inwoners weer terug kunnen naar hun oorspronkelijke woning is op dit moment nog niet te zeggen, laat de gemeente weten. Dit hangt af van de veiligheid en de mogelijkheid om weer over te gaan tot het aansluiten van elektriciteit, gas en water. Dit zal verschillen per portiek in het betreffende blok.

