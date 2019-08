Veel ophef over Offerfeest-tweet politie Haaglanden

In de tweet stelt het Operationeel Centrum van de eenheid dat het verkopen van kadavers rond het Offerfeest uit vrachtwagens in de Bollenstreek en Leiderdorp legaal is. De politie waarschuwt mensen ook dat zij niet moeten schrikken van de verkoop van kadavers op straat en dat zij hierover geen contact hoeven opnemen met de politie.

Over de tweet is landelijk veel ophef ontstaan. Veel mensen reageren boos. Partij voor de Dieren, VVD en PVV stellen Kamervragen. En 50Plus wil weten van het college van burgemeester en wethouders hoe het in Den Haag is geregeld met het ritueel slachten, de verkoping en het toezicht erop.

Quote Ik wil weten hoe het in Den Haag zit met de slachterij­en Frans Hoynk van Papendrecht, Fractievoorzitter 50Plus Den Haag

,,Ik wil weten van het college hoe het in Den Haag zit met de slachterijen. Op hoeveel plaatsen gebeurt dit en hoe is het hier met het toezicht geregeld met enerzijds de politie en anderzijds de Voedsel- en Warenautoriteit”, zegt fractievoorzitter Frans Hoynck van Papendrecht. ,,Ik heb daar wel wat zorgen bij.”

Raadslid Hoynck van Papendrecht zit in over het welzijn van de dieren die zonder verdoving worden geslacht en stoort zich aan de rituelen op straat. ,,Dit zal me niet in dank worden afgenomen, maar ik vind het Middeleeuwse toestanden om met schapenhoofden in zakken over straat te gaan. We vinden het niet zo’n frisse toestand.”

De Partij voor de Dieren, VVD en de PVV stellen Kamervragen over de ontheffing die voor de levering langs de weg wordt gegeven. ,,Zowel de uitgifte van het vlees aan de openbare weg als de onverdoofde slacht zijn uitzonderingen in de wet. Er wordt dus twee keer een uitzondering gemaakt voor ongewenste praktijken”, stelt de dierenpartij, die het niet eens is met de ontheffing.

Minder gelukkig

Ze vraagt zich ook af of er voldoende toezicht is door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). ,,Zijn de dieren in de vrachtwagens conform wettelijke eisen verkocht, vervoerd en geslacht en wanneer en hoe vaak zijn er controles geweest?”

Politie Haaglanden meldt dat de tweet achteraf bezien minder gelukkig was, maar dat hij is verzonden omdat er veel vragen van burgers binnenkwamen die zagen dat er kadavers op straat werden verkocht.

De tweet, waarin de politie waarschuwt niet van de verkopingen te schrikken, wekte de woede van honderden mensen. ,,We schrikken er wel degelijk van. En hoe”, stelde Geert Wilders van de PVV. ,,De kadavers zijn van onschuldige dieren die bij een islamitische rituele mishandeling de strot is doorgesneden. Hoe eerder we het barbarisme van dit walgelijke offerfeest illegaal maken hoe beter.”

De VVD zegt de boosheid en verontwaardiging van mensen te begrijpen.