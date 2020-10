Veel politie op de been in en rondom Duindorp

Golfbrekers Deze verpleeg­kun­di­ge voelt zich veilig: ‘Ik heb meer angst op straat dan in het ziekenhuis’

15 oktober Ziekenhuizen staan onder druk: de reguliere zorg wordt teruggeschroefd en de covid-afdelingen raken vol. Besmetting van personeel en patiënt moet voorkomen worden. Marlous Witmer (23), leerling verpleegkundige bij de longafdeling in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, vertelt hierover in Golfbrekers.