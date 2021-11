Veel politie op straat in Schilderswijk na oproep tot rellen

Column Het kruit van de vuurwerk­ver­ko­pers is andermaal verschoten en mijn Oud en Nieuw is weer naar de klote

Stiekem was ik al aan het kijken op de vuurwerkwebsite van Michel Adam. Prachtige pakketten. Ik had mijn oog al laten vallen op een vijftal compounds. Nu staat er op de website: ‘Het is helaas niet meer mogelijk om vuurwerk te bestellen’. Het eerdere besluit om het vuurwerkfestijn dit jaar door te laten gaan is gisteren afgeknald door het demissionaire kabinet.

