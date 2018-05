Stichting De Haven steunt al twintig jaar vrouwen die in de prostitutie werken, gewerkt hebben of er dolgraag uit willen stappen. Vier keer per week wandelen de medewerkers door de straten en regelmatig bezoeken zij ook seksclubs en privéhuizen. ,,We proberen contact te leggen met de prostituees", vertelt manager Eva Wielenga. ,,Dat begint simpel, door te vragen hoe het met ze gaat."

,,In eerste instantie zeggen ze vaak dat ze tevreden zijn", weet Wielenga ,,Deze vrouwen verkopen hun lichaam. Om dat te kunnen, moet je een knop omzetten. Ze zijn gehard en praten niet makkelijk over hun wensen of zorgen. Soms zijn er vijftig gesprekken nodig voor we weten wat er echt speelt."

Veel prostituees zijn ook moeder. Wielenga: ,,Wij schatten dat 60 tot 70 procent van onze cliënten een kind heeft. Zij leiden een dubbelleven. 's Nachts staan zij achter de ramen, maar overdag moeten ze gewoon een gezin runnen. Een gezin dat vaak niet weet wat de moeder doet. Stoppen is lastig. Er moet toch eten op tafel komen. Omdat we zoveel moeders tegenkomen in ons werk, wilden we juist met Moederdag iets speciaals doen."

Donaties

Het zijn geen standaard cadeautjes, die de stichting aanbiedt. ,,De cadeaus zijn bedoeld als steun en, als het even lukt, een duwtje naar een beter leven", aldus Wielenga. Om de 'cadeautjes' te financieren, worden donateurs gezocht. Met een donatie van 12,50 euro kunnen bijvoorbeeld taallessen worden bekostigd. En voor een veel forser bedrag van 300 euro geef je één prostituee vier gesprekken met een maatschappelijk werkster.

,,We spreken jaarlijks zo'n 2.700 prostituees aan op straat'', weet Wielenga. ,,Vijftig daarvan komen bij ons in een traject en grofweg tien daarvan stappen uiteindelijk uit de prostitutie. We dwingen niemand ergens toe. Een vrouw moet zelf willen stoppen. Zo niet dan geven we vrijblijvend advies. Er heerst nog een groot stigma op prostitutie. Vrouwen schamen zich. Ze durven het niet te bespreken met hun naaste omgeving. Bij ons durven ze dat wel."

,,Maria, een cliënte die tien jaar geleden de prostitutie achter zich liet, komt nog weleens langs om te praten. Ze heeft haar leven inmiddels op de rails, twee leuke kinderen en een goede baan. Als je haar ziet, zou je niet geloven dat ze zoveel heeft meegemaakt. Die schade zie je van buiten niet."