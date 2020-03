Veel restaurants te koop, maar horeca bloeit: ‘Vooral buurtrestaurantjes en wijnbars zijn erg in’

Integendeel. Er worden namelijk steeds meer nieuwe horecagelegenheden volgens nieuwe concepten geopend in Den Haag en omstreken. Wat dat betreft bloeit de horeca juist als nooit tevoren, benadrukken makelaars Robert van der Starre en Christiaan Spoel van VDS. Veel Haagse restaurants worden via hun makelaarsbureau, dat gespecialiseerd is in de verkoop, aankoop en verhuur van horeca-ondernemingen, aangeboden. ,,Het klopt dat er nu meer aanbod is dan vraag. Het geruststellende is dat er aan de andere kant weer heel veel is bijgekomen, zeker in Den Haag'', zegt van der Starre.