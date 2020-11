Veel schade door vermoedelijke vuurwerkbom aan Loosduinsekade

video Hagenaars trekken er massaal op uit: ‘Te druk’ in binnenstad, maar op strand lijkt het goed te gaan

7 november De gemeente Den Haag houdt met het zonnige weer goed in de gaten of er niet te veel mensen naar de stranden en duinen komen dit weekend. En of de coronamaatregelen worden nageleefd. Op het Scheveningse strand wemelde het vanmiddag van de mensen, maar dit heeft niet voor problemen gezorgd. In de Haagse binnenstad was het daarentegen wel onwijs druk en hadden mensen moeite om gepaste afstand te bewaren.