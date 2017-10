'Veel Scheveningers zijn voor betaald parkeren'

Vanmiddag stuurde De Bruijn een brief aan de raad met daarin de namen van iedereen die meesprak over de verkeersmaatregelen. Onder de meer dan dertig betrokkenen zijn vooral (haven-)ondernemers en bewonersorganisaties. ,,De meeste gesprekspartners hebben begrip voor de invoering van betaald parkeren of de expliciete wens daartoe'', schrijft de wethouder.



Woensdag praat de commissie van de Haagse gemeenteraad over het parkeerbeleid.



Vanaf 1 december moeten autobezitters in het Staten-, Haven- en Geuzenkwartier betalen voor een parkeerplek op straat. Dat kost 3,50 euro per uur, in de haven geldt een gereduceerd tarief van 1,70 euro. Dit moet een einde maken aan alle zoekverkeer in de wijken in en rond de badplaats.



Maar kort na aankondiging van de maatregelen klonk er kritiek: is er wel genoeg overleg geweest met omwonenden en betrokkenen? Onder meer coalitiepartij CDA betwijfelde dat: ,,Voor ons is het draagvlak bepalend'', waarschuwde zij.



De parkeermaatregel is onderdeel van het grotere pakket ingrepen dat vorig jaar gelanceerd werd om de verkeersproblemen in de badplaats te lijf te gaan.