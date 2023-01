Veel spullen van balkon gegooid bij brand

Golden Earring viert 50 jaar Radar Love: ‘Echt wel een dingetje dat we weer samen zijn’

‘We’ve got a thing that’s called radar love. We’ve got a line in the sky.’ Vijftig jaar geleden kwam het nummer van de Haagse band Golden Earring uit, dat ook nu nog wereldwijd moeiteloos wordt meegezongen. Om de verjaardag van het nummer en het succesvolle album Moontan te vieren komen de mannen dinsdag samen voor een kleine reünie.

23 januari